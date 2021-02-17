Безос обогнал Маска в рейтинге богатейших людей мира

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос снова поднялся на первую строчку рейтинга богатейших людей мира, обогнав руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом следует из подсчетов Bloomberg.

Согласно данным агентства, состояние Безоса достигло $191 млрд. По итогам фондовых торгов во вторник, 16 февраля, он стал беднее на $372 млн. У Маска суммарная стоимость активов составляет $190 млрд. Из-за снижения курса акций Tesla его состояние уменьшилось на $4,5 млрд.

Таким образом, Безос вновь оказался на первом месте в списке богатейших людей мира, а Маск занял вторую строчку.

На третьей позиции в рейтинге расположился основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $137 млрд.

Ранее стало известно, что основатель компании Amazon Джефф Безос уйдет с поста гендиректора в третьем квартале 2021 года.