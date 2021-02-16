Правительство выделит 2,47 млрд рублей на развитие сельских территорий России
Правительство выделит 2,47 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий России. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 16 февраля.
Отмечается, что эти средства помогут 22 российским субъектами, где должны реализовать более 30 проектов. Речь в том числе идет о строительстве и реконструкции школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газопроводов и водопроводов. Кроме того, эти мероприятия обеспечат 7 тысяч человек рабочими местами.
В документе также указано, что дополнительные 1,16 млрд рублей будут направлены на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых.
Ранее сообщалось, что правительство увеличит резерв средств на зарплаты медикам.