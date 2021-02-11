Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом платежей по ипотеке

Телефонные мошенники провоцируют ипотечных заемщиков переводить деньги на их счета с помощью новой легенды, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, злоумышленники от имени банков напоминают о предстоящем платеже и узнают, как именно будут вноситься средства. При этом мошенникам были известны дата и размер ипотечного платежа.

В одном из опрошенных банков предположили, что после ответа заемщика будут убеждать, что реквизиты банка изменились и платить нужно по другим реквизитам.

«Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. Естественно, средства попадут на счета мошенников», – пояснили в банке.

Ранее в МВД рассказали, откуда исходят звонки телефонных мошенников.