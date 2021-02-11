Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом платежей по ипотеке
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Телефонные мошенники провоцируют ипотечных заемщиков переводить деньги на их счета с помощью новой легенды, сообщает РИА «Новости».
По данным корреспондента агентства, злоумышленники от имени банков напоминают о предстоящем платеже и узнают, как именно будут вноситься средства. При этом мошенникам были известны дата и размер ипотечного платежа.
В одном из опрошенных банков предположили, что после ответа заемщика будут убеждать, что реквизиты банка изменились и платить нужно по другим реквизитам.
«Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. Естественно, средства попадут на счета мошенников», – пояснили в банке.
Ранее в МВД рассказали, откуда исходят звонки телефонных мошенников.
close