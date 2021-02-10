Костин предупредил о спровоцированном ЦБ уходе розничного инвестора в биткойны

Глава ВТБ Андрей Костин предупредил в среду об уходе розничного инвестора в биткойны при сужении выбора на российском рынке ценных бумаг.

«Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка», — убежден Костин.

В его предстаалении, излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткойн или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения», - сказал журналистам 10 февраля Костин.

Главы ВТБ напомнил также, что один из знаковых итогов минувшего года – выход массового частного инвестора на российский рынок.

При этом, подчеркнул Костин, интересы клиентов сдвигаются в сторону инвестиционных продуктов.

По его словам, в общем портфеле привлеченных средств физлиц ВТБ (6,8 трлн рублей) объем таких продуктов – более 1,8 трлн рублей.

После введенных ЦБ ограничений по приобретению сложных инвестпродуктов физическими лицами продажи приостановлены до апреля 2022 года, констатировал Костин: «Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков с полной защитой капитала, привязанные к золоту, которые абсолютно надежны с точки зрения интересов клиента».

«А ведь такие инструменты как раз надо расширять, а не ограничивать», — убежден Костин.

«Мы считаем, важно поддерживать оптимальный уровень регулирования и постепенно расширять линейку доступных для инвестирования инструментов», - резюмировал глава ВТБ.