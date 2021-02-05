В бундестаге предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2»

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил о необходимости ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам политика, Евросоюз, Россия и США могли бы совместно договориться о моратории, но не в качестве санкций, а для того, чтобы начать переговоры.

В ходе этих переговоров, как считает Реттген, стороны могли бы договориться о том, что трубопровод не будет «использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти новой администрации в США ФРГ не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.