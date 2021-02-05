Названы самые высокооплачиваемые профессии января

Наибольшую заработную плату в январе текущего года работодатели предлагали высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам с превосходным знанием английского языка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По данным общероссийской базы вакансий «Работа в России» trudvsem.ru, инженерам в текущем году предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. При этом доход от 200 тысяч рублей таким специалистам готовы предложить в Калининградской и Челябинской областях, на Чукотке, в Татарстане и Якутии.

Зарплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин в Приморском крае, Якутии, Иркутской области.

Немалая зарплата ждет и пилотов. Так, одна из компаний в Москве готова предложить хорошему специалисту 330 тысяч рублей. Ключевые условия — он должен безупречно владеть английским языком, иметь необходимые свидетельства и допуски, достаточное количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели самолета.

От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить программистам, от 100 тысяч рублей — врачам, в том числе стоматологам и инфекционистам, в городских и частных поликлиниках.

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