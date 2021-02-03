Число вакансий удаленной работы в России в январе выросло на 57%
Бернст Ю.
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В январе в России на 57% выросло число вакансий удаленной работы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса поиска работы HeadHunter.
Его результаты показали, что в январе их количество достигло пиковых значений и составило почти 32 тыс. штук по всей стране. Это на 57% выше показателя декабря 2020 года.
Каждая пятая такая вакансия приходится на Москву.
Самыми востребованными навыками для работы в дистанционном формате являются владение компьютером и офисными программами, языками программирования и готовность к обучению.
Ранее стало известно, что порядка четверти российских компаний в ближайшее время намерены оставить сотрудников на удаленной работе, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса.
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