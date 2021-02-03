Почти половина россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Почти половина — 48% — россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob.

Его результаты показали, что такой режим работы уже внедрили 4% предприятий, еще 13% допускают такое нововведение.

Каждая сотая компания в стране временно ввела сокращенную рабочую неделю, но позже вернулась к пятидневному формату. В 13% компаний обсудили сокращение количества рабочих дней, из них 4% посчитали его допустимым, 9% — против.

Также выяснилось, что 70% россиян, работающих по пять дней, уверены, что успеют выполнить объем работы за четыре дня.

Опрос проводился 1 февраля. В нем приняли участие 300 работодателей и 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса «оживила» идею о четырехдневной рабочей неделе. Он уверен, что власти еще вернутся к идее «четырехдневки».