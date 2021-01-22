Байден констатировал ухудшение экономического кризиса в США
Карина Казанцева
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В США ухудшается экономический кризис, вызванный коронавирусом. Об этом заявил глава государства Джо Байден, пишет ТАСС.
«Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, он (кризис) лишь углубляется», — сказал Байден.
По его словам, нужно действовать именно сейчас «смело и решительно».
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 24,7 миллиона, скончались 412 тысяч.
Ранее главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19.
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