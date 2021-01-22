Байден констатировал ухудшение экономического кризиса в США

В США ухудшается экономический кризис, вызванный коронавирусом. Об этом заявил глава государства Джо Байден, пишет ТАСС.

«Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, он (кризис) лишь углубляется», — сказал Байден.

По его словам, нужно действовать именно сейчас «смело и решительно».

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 24,7 миллиона, скончались 412 тысяч.

Ранее главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19.