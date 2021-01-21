Минсельхоз рекомендовал сдерживать цены на макароны и картофель

Минсельхоз России рекомендовал регионам провести переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель с производителями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Отмечается, что рекомендация дана с целью исключения необоснованного скачкообразного повышения цен на эти продукты.

При этом сейчас ведомство не видит предпосылок для таких изменений и оценивает принятые кабмином меры по стабилизации цен как достаточные.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о невозможности ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.