Киев намерен привлечь «Яндекс» к ответственности за работу в Крыму
Украина совместно с европейскими странами ищет возможности для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
В ведомстве заявили, что такая работа проводится как с привлечением Еврокомиссии, так и внутри Украины.
Осуществляется правовой анализ работы компании в Крыму, уточнили в МИД Украины.
В 2017 году находящийся на посту главы государства Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц. Тогда под запрет попали, в частности, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru, «Яндекс», «Яндекс. Украина». Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам.
На Украине заблокирован не только сайт Яндекс, но и сервисы, предоставляемые компанией, включая мобильные приложения.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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