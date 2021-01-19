Киев намерен привлечь «Яндекс» к ответственности за работу в Крыму

Украина совместно с европейскими странами ищет возможности для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве заявили, что такая работа проводится как с привлечением Еврокомиссии, так и внутри Украины.

Осуществляется правовой анализ работы компании в Крыму, уточнили в МИД Украины.

В 2017 году находящийся на посту главы государства Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц. Тогда под запрет попали, в частности, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru, «Яндекс», «Яндекс. Украина». Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам.

На Украине заблокирован не только сайт Яндекс, но и сервисы, предоставляемые компанией, включая мобильные приложения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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