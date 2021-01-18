Путин поручил составить предложения по сдерживанию цен на стройматериалы

Президент России Владимир Путин поручил правительству составить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, правительство должно предложить идеи по сдерживанию цен до 1 марта 2021 года.

Выполнять задачу кабмин будет совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

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