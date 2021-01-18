Путин поручил составить предложения по сдерживанию цен на стройматериалы
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин поручил правительству составить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно распоряжению главы государства, правительство должно предложить идеи по сдерживанию цен до 1 марта 2021 года.
Выполнять задачу кабмин будет совместно с комиссией Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки
— Путин поручил определить правовой статус апартаментов
— Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования проектов нефтегазохимии
close