Путин поручил определить правовой статус апартаментов

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить правовой статус апартаментов до 1 августа 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен внести в законодательство изменения, которые определят статус «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан».

Правительство будет работать над этой задачей совместно с профильной комиссией Госсовета по направлению «строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

Глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила в беседе с РИА «Новости», что определение статуса апартаментов приведет к повышению стоимости жилья в них.

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