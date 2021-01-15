Реализация «Северного потока — 2» возобновится 15 января

Являющаяся оператором проекта «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG сообщила, что планирует возобновить прокладку трубопровода в водах Дании 15 января. Об этом пишет Bloomberg.

Как уточняется, завершение проекта намечено на июнь текущего года.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее трубоукладочная баржа «Фортуна», которая будет прокладывать участок газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, встала на якорь около порта Росток в Германии.