В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон
Поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не влекут изменения отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.
В ведомстве отметили, что по действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и без возложения дополнительных обязанностей на клиента.
«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — пояснили в Росфинмониторинге.
Там также отметили, что ранее установленные пороговые суммы информирования — 3 млн рублей по операциям с недвижимостью
и 600 тысяч рублей по иным операциям — останутся неизменны.
10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России усилят контроль за операциями с наличными
— Эксперт объяснила, как усиление контроля за деньгами отразится на россиянах
— В ЦБ заявили, что контроль за оборотом наличных усилится только в отношении юрлиц