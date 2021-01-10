Эксперт предсказал, как изменятся цены доллара и евро в 2021 году

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал изменения курса валюты в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на момент конца 2020 года рубль укреплялся на фоне позитивных новостей на внешних мировых рынках.

«По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля», — уточнил Тимошенко.

По данным на 08.10 мск, курс доллара, согласно данным торгов, составляет 74.21 руб., а евро — 90,79 рублей.

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