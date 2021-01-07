В Германии учредили экологический фонд для поддержки «Северного потока — 2»
Парламент немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил инициативу регионального правительства о создании экологического фонда, который в том числе будет поддерживать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС.
«Решение: заявка [регионального правительства] принята», — сообщили в парламенте земли.
Фонд будет называться «Защита климата и окружающей среды MV». Организация будет преследовать 11 целей, связанных с альтернативной энергетикой.
Также в перечне задач значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток - 2».
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