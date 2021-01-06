Китай ответит на запрет США совершать сделки с WeChat
США прикрываются национальной безопасностью, чтобы навредить иностранным компаниям-конкурентам. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чуньин.
«Соединенные Штаты слишком обобщают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют властью для необоснованного подавления иностранных компаний», — сказала она.
По ее словам, это еще один пример произвола и гегемонии США.
Чуньин добавила, что Пекин предпримет шаги, чтобы защитить свои компании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование в стране восьми китайских мобильных приложений. Под запрет попали платёжная система Alipay, а также WeChatPay, QQWallet и Tencent QQ, Camscanner, SHAREit, Vmate и WPS Office.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп запретил в США восемь китайских мобильных приложений