Источники сообщили о договоренностях в ОПЕК+ по добыче нефти в феврале и марте

Страны-участницы ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения нефтедобычи в феврале и марте. Сокращение добычи составит 7,125 млн б/с. Об этом ТАСС рассказали два источника в ОПЕК.

Как рассказали собеседники агентства, в настоящее время страны альянса сокращают добычу нефти на 7,2 млн б/с. При этом Россия может увеличить добычу на 65 тыс. б/с, а Казахстан — на 10 тыс. б/с. По их словам, эти страны получили такую возможность из-за пропорционального и добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией.

Источники добавили, что следующая встреча стран-участниц ОПЕК+ пройдет в марте.

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