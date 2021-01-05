На Украине рассказали о мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах поддержки украинского бизнеса, связанных с усилением карантинных мер в стране на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тыс. гривен было подано 480 тыс. заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже произведены. Так, по 456 тыс. заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 млрд гривен (9,53 млрд рублей — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, средства не получили лишь те, кто подал заявки на выплаты в последних числах декабря. Премьер добавил, что в первой половине и эти граждане получат выплаты.

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