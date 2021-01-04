Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Ольга Якушева
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Индекс Московской биржи в первый день торгов в 2021 году, 4 января, превысил отметку в 3330 пунктов, таким образом, обновив исторический максимум, передает ТАСС.
Индекс РТС в свою очередь увеличился на 3,41%, до 1 434,71 пункта, что также является историческим максимумом.
Оба показателя побили предыдущие рекорды, которые были установлены 17 декабря 2020 года.
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