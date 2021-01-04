Рубль уверенно растет в начале торгов к доллару и евро

Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале 2021 года на фоне дорожающей нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 10.17 мск 4 января падал на 69 коп. и достиг 73,72 руб. Курс евро сократился на 1,09 руб., до 90,42 руб.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent повышается в цене на 2,3%, до $53 за баррель, обновляя максимумы с марта прошлого года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа доля падения рубля по итогам 2020 года