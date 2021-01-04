Общепит Петербурга возобновляет работу после паузы из-за коронавируса

Предприятия общественного питания в Петербурге в понедельник, 4 января, возобновляют работу, приостановленную властями города с 30 января в рамках ограничений по COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Там уточнили, что с 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00.

Власти напомнили, что меры по COVID-19 не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

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