Цена за тройскую унцию золота превысила $1,9 тыс.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,36% — до $1900,3 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Одновременно мартовский фьючерс на серебро вырос на 0,01% — до $26,573 за унцию.

Отмечается, что по итогам года котировки золота выросли на 21,7% — рост стал рекордным с 2011 года.

Ранее максимальное значение в ходе торгов составило $2005,4 в ходе торгов на бирже Comex в июле — стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию.

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