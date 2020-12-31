Названа доля падения рубля по итогам 2020 года
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Доля падения рубля к доллару и евро по итогам 2020 года составила 17-24%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Последний торговый день года также окончился падением национальной валюты. Так, на закрытии торгов доллар с расчетами на «завтра» вырос до 74,42 рублей.
При этом курс евро также отметил рост — на 85 копеек, до 91,52 рублей.
По итогам года рубль упал к доллару на 16,7%, а к евро — на 24,1%.
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