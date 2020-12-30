Экономисты посоветовали «держаться от доллара подальше»
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На сегодняшний день стоит избегать инвестиций в доллар. Такое мнение высказали опрошенные РИА «Новости» эксперты.
«Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран», — заявил валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Одной из таких валют эксперт назвал российский рубль.
Генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Александр Бычков посоветовал тем, кто сомневается в долгосрочных перспективах рубля, покупать евро или хотя бы доллар и евро в равных пропорциях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Не тот МРОТ: как теперь будут считать минималку
— Курс евро вернулся к отметке в 92 рубля
— Эксперт назвал фактор, сделавший россиян устойчивыми к кризису