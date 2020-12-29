Boeing 737 MAX начал первый после снятия запрета коммерческий рейс в США

Самолет Boeing 737 MAX начал выполнение первого в США коммерческого пассажирского рейса после снятия 20-месячного запрета, сообщает Reuters.

Борт авиакомпании American Airlines вылетел из Майами в Нью-Йорк, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральное авиационное управление (ФАУ) США после почти двух лет тщательной проверки из-за авиакатастроф разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в ряде стран после нескольких катастроф. Первая случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Вторая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек.

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