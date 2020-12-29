Контроль за денежными операциями расширят с нового года

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что с 10 января грядущего года в России начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Об этом сообщает «Прайм».

Они расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами, тем самым сократив число налоговых уклонистов. Так, нововведения позволят снизить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов.

По словам Дорофеева, контроль также будет установлен над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и на возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

На ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей также будет обращено особое внимание.

При этом эксперт подчеркнул, что изменения не будут иметь негативных последствий для добросовестных экономических агентов, однако ведущие двойную бухгалтерию могут столкнуться с трудностями.

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