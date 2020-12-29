Россияне получат часть пенсий за январь досрочно

Некоторым пенсионерам России пенсии за январь грядущего года выплатят досрочно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Так, получающим выплаты 3-го числа через банк гражданам начнут зачислять январские пенсии с 29 декабря. С 4 января пенсии будут доставлять по привычному графику.

Получающим средства по «Почте России» пенсионерам ПФР начал направлять суммы 25 декабря, 28 декабря их начали начислять банкам.

Отмечается, что за счет этого Пенсионный фонд намерен организовать все выплаты за праздничные дни января до конца текущего года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2021 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%.