Эксперты оценили влияние демографического спада на экономику в 2021 году

Демографический спад 2020 года, вызванный пандемией, замедлит темпы ВВП в 2021-м на 0,01-0,5 п.п., пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Большая часть из них склоняется скорее к негативному варианту оценки, отмечает издание.

Самый консервативный прогноз вклада усугубившихся демографических проблем привел директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. По его мнению, снижение численности населения может замедлить ВВП на 0,3-0,5 п.п.

Замедление темпов роста экономики на 0,25-0,35 п.п., прогнозирует директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что влияние демографического провала на динамику ВВП возможно в диапазоне 0,1-0,15 п.п.

По данным директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, пандемия коронавируса привела в 2020 году к избыточной смертности примерно в 250 тыс. человек. В уходящем году негативный эффект от демографического спада на ВВП — в районе 0,4 п.п. В 2021 году он будет существенно меньше — порядка 0,01 п.п., уверен Широв.

В Минэке ожидают, что экономика в 2021 году увеличится на 3,3%. Центробанк прогнозирует прирост ВВП в диапазоне 3-4%.

Население России с января по октябрь 2020 года сократилось на 382 тыс. человек.

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