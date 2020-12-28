Набиуллина объяснила заблуждение россиян по поводу инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что жители страны рассчитывают уровень инфляции исходя из изменения цен на товары повседневного спроса. Об этом она сказала в эфире телеканала RTVI.

При этом Росстат рассчитывает этот показатель по большому кругу товаров и услуг, поэтому он выходит гораздо ниже расчетов граждан.

«Все говорят о том, что личная инфляция больше», — произнесла Набиуллина. Она назвала эту разницу в подходах постоянной проблемой.

Глава ЦБ добавила, что сейчас, по мнению людей, рост инфляции за год составил 12%. Такой показатель превышает данные Росстата почти в три раза.

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