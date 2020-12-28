Набиуллина объяснила заблуждение россиян по поводу инфляции
Елизавета Мележенкова
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что жители страны рассчитывают уровень инфляции исходя из изменения цен на товары повседневного спроса. Об этом она сказала в эфире телеканала RTVI.
При этом Росстат рассчитывает этот показатель по большому кругу товаров и услуг, поэтому он выходит гораздо ниже расчетов граждан.
«Все говорят о том, что личная инфляция больше», — произнесла Набиуллина. Она назвала эту разницу в подходах постоянной проблемой.
Глава ЦБ добавила, что сейчас, по мнению людей, рост инфляции за год составил 12%. Такой показатель превышает данные Росстата почти в три раза.
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