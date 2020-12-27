Более миллиона пенсионеров числятся должниками в банках России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассказала, сколько пенсионеров являются должниками в российских банках. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что 1,3 млн человек, которые достигли пенсионного возраста, числятся должниками.

В ФССП уточнили, что на них приходится каждое шестое исполнительное производство с требованием возместить средства, которое не было завершено.

По данным службы, в период с января по ноябрь 2020 года со всех должников взыскали 111,3 млрд рублей. Всего ФССП насчитывала 7,8 млн неоконченных исполнительных производств о взыскании денежных средств.

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