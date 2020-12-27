Более миллиона пенсионеров числятся должниками в банках России
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассказала, сколько пенсионеров являются должниками в российских банках. Об этом сообщает ТАСС.
Там отметили, что 1,3 млн человек, которые достигли пенсионного возраста, числятся должниками.
В ФССП уточнили, что на них приходится каждое шестое исполнительное производство с требованием возместить средства, которое не было завершено.
По данным службы, в период с января по ноябрь 2020 года со всех должников взыскали 111,3 млрд рублей. Всего ФССП насчитывала 7,8 млн неоконченных исполнительных производств о взыскании денежных средств.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пропаганда банкротства: банкиры предлагают запретить рекламу списания долгов
— С невыездных россиян-должников взыскали 36 млрд рублей
— Россияне чаще всего становятся невыездными из-за долгов по кредитам