Россия приостановила поставки «Авифавира» за рубеж

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил поставки «Авифавира» за рубеж из-за высокого внутреннего спроса. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России. Последние два месяца мы поставляем только на территорию России», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что поставки возобновятся, когда фонд нарастит объемы производства.

«Авифавир» — третий препарат на основ фавипиравира, одобренный в России для лечения пациентов с коронавирусом.

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