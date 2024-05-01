Замглавы регионального минэнерго арестовали за взятку

Заместителя главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали журналистам, Кислицына увезли на допрос еще 28 апреля. После этого состоялся суд, который избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Другой источник сообщил, что замглавы регионального минэнерго не видели на работе с субботы.

Подробности по уголовному делу Кислицына уточняются.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее по подозрению в получении взятки арестовали высокопоставленного чиновника Омской области.