Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы регионального минэнерго арестовали за взятку

Ura.ru: замминистра энергетики Свердловской области подозревают в коррупции

close
100%
energy.midural.ru

Заместителя главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали журналистам, Кислицына увезли на допрос еще 28 апреля. После этого состоялся суд, который избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Другой источник сообщил, что замглавы регионального минэнерго не видели на работе с субботы.

Подробности по уголовному делу Кислицына уточняются.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее по подозрению в получении взятки арестовали высокопоставленного чиновника Омской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами