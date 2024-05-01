Черчесов похвалил «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорту день за днем» заявил, что согласен с решением руководства петербургского «Зенита» продлить сотрудничество с Сергеем Семаком.

По его словам, специалист проводит отличную работу, несмотря на трудности по ходу нынешнего сезона.

«Знаю, что иногда случаются моменты, когда игроков сложно мотивировать. Семак выиграл пять трофеев подряд с «Зенитом», и не бывает так, чтобы шесть сезонов прошли гладко и без спадов. Последние две игры вышли не очень удачными, но такое бывает», — заявил Черчесов.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

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