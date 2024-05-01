Нетаньяху и Блинкен проводят встречу в Иерусалиме за закрытыми дверями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме. Об этом сообщает офис израильского премьера.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и государственный секретарь США Энтони Блинкен в настоящее время проводят закрытую встречу в офисе премьер-министра в Иерусалиме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже состоится расширенная встреча, в которой примут участие посол США в Израиле Джейкоб Лью и ряд высокопоставленных чиновников Израиля.

1 мая сообщалось, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Египетские чиновники рассказали Wall Street Journal, что глава разведки «Моссад» Давид Барнеа рассматривает возможность поездки в столицу Египта на этой неделе после того, как арабские посредники представили ХАМАС сделку по освобождению их из плена заложников в обмен на паузу в боевых действиях.

Ранее премьер Израиля представил план послевоенного урегулирования в Газе.