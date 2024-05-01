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На Украине заявили, что готовы принять даже неисправные истребители F-16

Представитель ВСУ Евлаш: Киев готов получить даже неисправные истребители F-16

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Воздушные Силы ВС Украины

Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live» заявил, что Украина готова получить даже неисправные истребители F-16.

Он пояснил, что любая техника изнашивается и требует замены деталей.

«Самолеты, которые даже не способны уже полноценно выполнять боевые задачи, могут служить отличными донорами… Конечно, из одной единицы техники можно сразу произвести замену, например, на пяти образцах. Однако все зависит от сложности поломок и, в каком состоянии будут донорские истребители», — отметил Евлаш.

Он добавил, что это относится и другим образцам западной техники.

До этого Евлаш говорил, что первые F-16 поступят на Украину после Пасхи. Он добавил, что Воздушные силы Украины не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявлял, что Запад намерен передать Киеву истребители F-16 со всем комплектом вооружений к ним.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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