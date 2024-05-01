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Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке над городом

161.ru сообщило о громких звуках в Ростове-на-Дону

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке над городом. Об этом сообщил Telegram-канал «161.ru».

Некоторые читатели издания отметили, что в Западном и Суворовском районе от ударной волны затряслись дома и окна. При этом причины громкого звука пока не назвали.

До этого мощных грохот фиксировали над Рязанью. По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах. Причины тогда также были неизвестны.

По данным издания «161.Ru», местные жители сообщали о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Оказалось, что тогда работали системы ПВО.

Местные жители рассказали, что грохот был слышен в разных районах города, а также в соседних городах: в Шахтах, Азове, Батайске и Волгодонске. Из-за громкого звука в домах задрожали окна, сами здания также трясло. На видео из Ростова-на-Дону слышно звуки мощного грохота и автомобильные сигнализации.

Ранее жителей Махачкалы напугала громкая сигнализация, похожая на сирену тревоги.

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