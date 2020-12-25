ЦБ снизил курс доллара и евро на выходные
Катерина Медведева
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Банк России установил на 26-28 декабря официальный курс доллара и евро.
Так, курс доллара был понижен на 1 руб. 14,71 коп., до 73,6921 руб.
Евро опустился на на 1 руб. 47,38 коп., до 89,8749 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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