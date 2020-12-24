Главный переговорщик ЕС по Brexit рассказал о деталях торговой сделки с Британией

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье рассказал о положениях торговой сделки, которая была заключена с Британией. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что между Европой и Британий будут сохранены условия свободной торговли без введения дополнительных квот и тарифов, а также возможность координации санкционных мер.

Кроме того, по его словам, сделка предусматривает сохранение безвизового режима между территориями.

Соглашение включает сбалансированный доступ к рынкам на основании согласованных регуляторных норм», — подчеркнул Барнье.

Ранее стало известно, что Британия и ЕС достигли соглашения по торговой сделке после продолжительных переговоров.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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