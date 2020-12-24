В Подмосковье 31 декабря сделали нерабочим днем
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Московской области приняли решение назначить четверг, 31 декабря, выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом в этот день планируется сохранение зарплаты.
Соответствующее решение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», — уточнили в пресс-службе губернатора.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Треть российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным
— Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря