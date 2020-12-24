В Подмосковье 31 декабря сделали нерабочим днем

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Власти Московской области приняли решение назначить четверг, 31 декабря, выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в этот день планируется сохранение зарплаты.

Соответствующее решение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», — уточнили в пресс-службе губернатора.

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