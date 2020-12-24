Губернатор Коми объявил 31 декабря нерабочим днем

Глава республики Коми Владимир Уйба объявил 31 декабря нерабочим днем, выходной перенесен с 26 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что в последний день года не будут работать члены регионального правительства и работники органов исполнительной власти республики.

Аналогичное решение глава региона также призвал принять и руководителей других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций.

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