В Кремле оценили возможности США повлиять на «Северный поток - 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможности Соединенных Штатов повлиять на реализацию российского газопровода «Северный поток — 2».
Представитель Кремля сказал, что ограничения, которые США уже принимали и которые запланированы в проекте оборонного бюджета страны, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию проекта.
«Конечно же, это способно осложнить», — считает Песков.
«Северный поток — 2» необходим в Европе для энергетической безопасности, добавил пресс-секретарь главы государства, отметив, что Россия, а также российские и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы проект был реализован и финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа.
Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении «Северного потока — 2». По словам собеседников агентства, этот пакет ограничений может стать «смертельным ударом» для российского проекта.
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