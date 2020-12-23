Boeing оценил включение «ВСМПО-Ависма» в ограничительный список США

Американская корпорация Boeing отреагировала на включение российской компании «ВСМПО-Ависма» в санкционный список министерства торговли США. Об этом сообщает РБК.

Представитель компании отметил, что Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает каких-либо изменений в сотрудничестве с корпорацией «ВСМПО-Ависма».

Отмечается, что российская компания поставляет американской изделия из титана.

«ВСМПО-Ависма» входит в корпорацию «Ростех». Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 45 российских предприятий, в число которых вошли «Росатом», «Рособоронэкспорт», «Ростех» и другие.

Ранее в «ВСМПО-Ависма» заявили, что новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс в компании.

НОВОСТИ П ТЕМЕ:

— В «ВСМПО-Ависма» оценили ограничения США против компании