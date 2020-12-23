В «ВСМПО-Ависма» оценили ограничения США против компании

В «ВСМПО-Ависма» заявили, что новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс в компании. об этом сообщает РИА «Новости».

Там пояснили, что при производстве титана корпорация использует лишь российские технологии, поэтому согласование с американскими властями не потребуется.

«Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», — рассказали в «ВСМПО-Ависма».

Компания «ВСМПО-Ависма» входит в корпорацию «Ростех». Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 45 российских предприятий, в число которых вошли «Росатом», «Рособоронэкспорт», «Ростех» и другие.

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