В «ВСМПО-Ависма» оценили ограничения США против компании
Елизавета Мележенкова
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В «ВСМПО-Ависма» заявили, что новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс в компании. об этом сообщает РИА «Новости».
Там пояснили, что при производстве титана корпорация использует лишь российские технологии, поэтому согласование с американскими властями не потребуется.
«Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», — рассказали в «ВСМПО-Ависма».
Компания «ВСМПО-Ависма» входит в корпорацию «Ростех». Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 45 российских предприятий, в число которых вошли «Росатом», «Рособоронэкспорт», «Ростех» и другие.
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