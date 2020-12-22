США ввели санкции против Центробанка Сирии
Карина Казанцева
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США ввели санкции против Центробанка Сирии, сообщается на сайте американского Минфина.
Также под санкции попали девять компаний из Сирии.
Отмечается, что кроме этого в черный список вошли семь физических лиц, среди которых четыре человека имеют подданство Великобритании.
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