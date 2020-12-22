Правительство направит еще 52 млрд рублей на выплаты врачам

Правительство направит еще более 52 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам за период с декабря по февраль, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

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