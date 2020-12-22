В Кремле назвали новые санкции США против России враждебным шагом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что новые санкции США против России — это очередной враждебный шаг.

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации. И чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших отношений штопора», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Москва собирается защищать свои интересы должным образом.

Ранее Минторг США опубликовал перечень компаний и предприятий России и КНР, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в санкционный список означает, что организации не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий. В данном списке оказались 58 китайских и 45 российских организаций.

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