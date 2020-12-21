В России подсолнечное масло резко подешевело из-за опасений введения пошлины

Оптовые цены на подсолнечное масло и подсолнечник в России упали из-за опасений введения экспортной пошлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитической компании «Совэкон».

По данным экспертов, подсолнечное масло подешевело на прошлой неделе на 4 525 рублей, до 84 825 рублей за тонну.

Оптовые цены на подсолнечник снизились на 4 075 рублей, до 35 250 рублей за тонну.

Как считают в «Совэкон», цены обвалились на фоне новостей о том, что власти планируют ввести пошлину на подсолнечное масло в размере 15%.

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