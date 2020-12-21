В России подсолнечное масло резко подешевело из-за опасений введения пошлины
Валерия Исполатова
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Оптовые цены на подсолнечное масло и подсолнечник в России упали из-за опасений введения экспортной пошлины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аналитической компании «Совэкон».
По данным экспертов, подсолнечное масло подешевело на прошлой неделе на 4 525 рублей, до 84 825 рублей за тонну.
Оптовые цены на подсолнечник снизились на 4 075 рублей, до 35 250 рублей за тонну.
Как считают в «Совэкон», цены обвалились на фоне новостей о том, что власти планируют ввести пошлину на подсолнечное масло в размере 15%.
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