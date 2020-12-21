Эксперт назвала продукты, на которые нужно ввести талоны в России

Карточную систему, которую предложили ввести в России для малоимущих, нужно распространить на сахарный песок, масло и хлеб. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала генеральный директор российского подразделения Agrozan Commodities Сабина Содикова.

«Речь идет о талонах или карточках на бесплатный хлеб, масло и сахар. Эта мера позволила бы простимулировать дополнительный спрос», — считает Содикова.

По ее словам, талонная система будет стоить государственному бюджету гораздо дешевле, чем «стимулирование неэффективного производства, поддержка безработных, субсидирование банкам процентных ставок для МСП» и другие меры.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести по всей стране карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов. Инициативу высказали в адрес правительства РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Падение производства: почему дорожают продукты

— Помощь бедным: в России могут ввести продуктовые карточки

— В России предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих